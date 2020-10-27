Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронежской области к 27 октября зафиксировано 17 новых летальных случаев от коронавируса

За последние сутки заразились 276 жителей региона
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
За сутки побороть заболевание удалось 228 людям

За сутки побороть заболевание удалось 228 людям

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области до 23 894 выросло число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19. То есть только за последние сутки заразились 276 жителей региона. Об этом 27 октября сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В то же время выздоровели уже 23 597 воронежцев. Из них 20 421 те - кому диагноз был поставлен методом ПЦР+. То есть за сутки побороть заболевание удалось 228 людям или 172 (с ПЦР+) соответственно.

К сожалению, продолжает расти смертность. Умерли от коронавируса уже 383 жителя Воронежской области. Только за последние сутки зафиксировано 17 новых летальных случаев.

Недавно в воронежской больнице рассказали, как провели 201 день в борьбе с коронавирусом.