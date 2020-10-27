В Воронежской области к 27 октября зафиксировано 17 новых летальных случаев от коронавируса

За сутки побороть заболевание удалось 228 людям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области до 23 894 выросло число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19. То есть только за последние сутки заразились 276 жителей региона. Об этом 27 октября сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В то же время выздоровели уже 23 597 воронежцев. Из них 20 421 те - кому диагноз был поставлен методом ПЦР+. То есть за сутки побороть заболевание удалось 228 людям или 172 (с ПЦР+) соответственно.

К сожалению, продолжает расти смертность. Умерли от коронавируса уже 383 жителя Воронежской области. Только за последние сутки зафиксировано 17 новых летальных случаев.

Недавно в воронежской больнице рассказали, как провели 201 день в борьбе с коронавирусом.