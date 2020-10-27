Жители центра Воронежа из-за аварии остались без воды

Жители не успели запастись водой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Утром во вторник в квартирах жителей Центрального района пропала вода. Что очень удивило горожан, которые готовились к плановому отключению только завтра, 28 октября, когда намечены работы по переподключению водовода в связи с реконструкцией виадука на улице Ленина.

Оказалось, что коммунальные неудобства с плановыми работами никак не связаны – на водопроводных сетях возникла утечка. Сейчас специалисты «РВК-Воронеж» выясняют масштабы бедствия и зону отключения.

В компании уточняют, сколько домов осталось без воды, и как эта авария отразится на завтрашних планах. «Комсомолка» следит за ситуацией.