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Общество

Жители центра Воронежа из-за аварии остались без воды

Специалисты водоканала ищут утечку
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Жители не успели запастись водой

Жители не успели запастись водой

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Утром во вторник в квартирах жителей Центрального района пропала вода. Что очень удивило горожан, которые готовились к плановому отключению только завтра, 28 октября, когда намечены работы по переподключению водовода в связи с реконструкцией виадука на улице Ленина.

Оказалось, что коммунальные неудобства с плановыми работами никак не связаны – на водопроводных сетях возникла утечка. Сейчас специалисты «РВК-Воронеж» выясняют масштабы бедствия и зону отключения.

В компании уточняют, сколько домов осталось без воды, и как эта авария отразится на завтрашних планах. «Комсомолка» следит за ситуацией.