В Нововоронеже водитель «Лады» сбил на перекрестке двух пенсионеров

Пенсионеров на скорой доставили в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 26 октября, в 13.35 в Нововоронеже у дома № 8 на улице Победы случилось ДТП, в котором пострадали двое пенсионеров.

По данным полиции, 61-летний водитель «Лады-Калины» на перекрестке неравнозначных дорог повернул налево и сбил 67-летнего мужчину и 64-летнюю женщину. Пожилые люди шли не по «зебре». Пенсионеры получили травмы, их отвезли в больницу.

Всего 26 октября полицейские зарегистрировали 103 ДТП, из них 82 – в Воронеже, 18 – в районах области, 3 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы четыре человека. За превышение скорости оштрафовали 5983 водителей. Еще 13 человек поймали за рулем пьяными.