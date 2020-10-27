Губернатор Воронежской области выступил против роста цен на ЖКХ на 6,8 процентов

Губернатор Александр Гусев выступил против роста цен на жилищно-коммунальные услуги, который был озвучен на заседании гордумы Воронежа.

Напомним, для отдельных категорий граждан (каких не сообщают, известно только их число – 4,8 тысяч человек) цены за электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, а также за обращение с твердыми коммунальными должны были вырасти на 6,8%. Хотя ранее рост предполагался лишь в районе 4%.

- Сейчас не время для такого повышения. Поэтому наши специалисты уже начали изучать, возможно ли скорректировать концессионные соглашения (с «Квадрой» и «РВК-Воронеж), чтобы не допустить этого роста, - отметил Александр Гусев.

Рост тарифов власти ранее объясняли необходимостью дополнительных денег для выполнения инвестиционных программ поставщиков тепла и воды.