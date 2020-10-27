Ситуацию с безработицей в Воронежской области сравнили с общероссийской

Воронежская область заняла 12 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Исследование провело агентство РИА Рейтинг, основываясь на данные Росстата. Уровень безработицы определен как отношение количества безработных к численности рабочей силы.

При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимал регион с меньшим средним временем поиска работы.

Так, уровень безработицы в Воронежской области - всего 4,5%. Это на 1,5% лучше, чем по показателям предыдущего года. Впрочем среднее время на поиск вакантного места составляет 5,6 месяцев.

Для сравнения на первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ - уровень безработицы 2,5%. На последнем, 85-ом, Республика Ингушетия - с показателем в 30,7%.

Если говорить о соседях: на 10 месте Липецкая область (4,3%), на 17 - Тамбовская область (5%), на 23 - Курская область (5,2%), на 24 - Белгородская область (5,4%), на 50 - Орловская область (6,9%).