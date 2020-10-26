В Воронежской области рецидивист, спасаясь от погони, улетел в кювет на угнанной машине

После недолгой погони полицейские задержали угонщика-рецидивиста. Фото: из архива «КП»

Днем 24 октября в Бобров приехал на своей «семерке» 46-летний житель села Сухая Березовка. Оставив ключи в зажигании, мужчина зашел в магазин купить продуктов.

А в это время за машиной внимательно наблюдал 24-летний житель Бутурлиновского района. Молодой человек знал толк в угонах – сидел не только за это, но и за другие кражи. Он счел открытую машину с ключами внутри за подарок судьбы и без долгих раздумий украл «Жигули».

Владелец «семерки», обнаружив, что машины нет, пошел в полицию. Угонщик тем временем направлялся в свое родное село Козловка. Доехать до него, правда, не удалось. На окраине Боброва машину, ориентировка на которую уже поступила, заметили полицейские. Водителя потребовали остановиться, на что он только сильнее нажал на газ. Однако погоня продлилась недолго. Рецидивист оказался плохим водителем – вскоре «семерка» улетела в кювет.

Угонщика задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.