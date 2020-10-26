В Воронеже водитель «десятки» устроил ДТП с тремя машинами: двое ранены

Водителя и пассажира "десятки" увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 25 октября, на ВоГРЭСовском мосту случилась авария, в которую попали сразу три автомобиля.

По данным ГИБДД, водитель «десятки», ехавший со стороны Ленинского проспекта, в направлении улицы 20 лет Октября, протаранил стоявшую «ГАЗель». Микроавтобус отлетел в «ПАЗик», проезжавший место аварии.

В аварии серьезно пострадали 21-летний водитель и 28-летний пассажир «десятки». Шофер получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У пассажира открытый перелом ключицы. Обоих отвезли в больницу.