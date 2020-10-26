Воронежский замок Ольденбургских посетит биограф дома Романовых

Зоя Белякова, фото предоставлено дворцовым комплексом Ольденбургских

29 октября Воронеж посетит Зоя Белякова, она является независимым исследователем по изучению "сокрытой" истории дома Романовых, автором многочисленных литературно-художественных изданий по материалам российских и зарубежных архивов, включая частные собрания потомков Романовых

Встреча с ней пройдет во дворцовом комплексе Ольденбургских.

- О Зое Иосифовне королевский биограф Энн Морроу пишет: «Она - глава биографов Романовых… Зоя - подлинный эксперт, и неудивительно, что она знаменитость глобального масштаба», - отметили в администрации дворцового комплекса. - Главная тема встречи - жизнь и деятельность Ее Императорского Высочества принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской в Санкт-Петербурге.