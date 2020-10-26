Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Умер президент федерации кикбоксинга Воронежской области

Виктору Жердеву было 62 года
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Виктора Жердева будут помнить как человека неугасаемой энергии.

Виктора Жердева будут помнить как человека неугасаемой энергии.

Фото: федерация кикбоксинга Воронежской области, ВКонтакте.

В понедельник, 26 октября, на 63 году жизни умер президент федерации кикбоксинга Воронежской области Виктор Жердев. Виктор Иванович был мастером спорта международного класса по боксу. И одним из родоначальников кикбоксинга в нашем регионе. Он воспитал много сильных спортсменов. Коллеги вспоминают его как человека неугасаемой энергии.

Свои соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Свой талант и энергию он посвящал настоящему мужскому спорту. Стремился, чтобы в кикбоксинге воронежцы видели не только силу, но и изящество. Благодаря стараниям Виктора Ивановича развивалась федерация кикбоксинга Воронежской области. Передаю слова сочувствия родным, близким, друзьям и всем, кто его знал.

Утраты