Виктора Жердева будут помнить как человека неугасаемой энергии. Фото: федерация кикбоксинга Воронежской области, ВКонтакте.

В понедельник, 26 октября, на 63 году жизни умер президент федерации кикбоксинга Воронежской области Виктор Жердев. Виктор Иванович был мастером спорта международного класса по боксу. И одним из родоначальников кикбоксинга в нашем регионе. Он воспитал много сильных спортсменов. Коллеги вспоминают его как человека неугасаемой энергии.

Свои соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Свой талант и энергию он посвящал настоящему мужскому спорту. Стремился, чтобы в кикбоксинге воронежцы видели не только силу, но и изящество. Благодаря стараниям Виктора Ивановича развивалась федерация кикбоксинга Воронежской области. Передаю слова сочувствия родным, близким, друзьям и всем, кто его знал.