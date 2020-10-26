В Воронеже на улице нашли труп мужчины

В воскресенье, 25 октября, около восьми утра у дома № 21А на улице Одинцова обнаружили труп 78-летнего мужчины. До приезда полиции местные жители накрыли тело покрывалом.

Полицейские осмотрели тело, видимых следов насилия на нем не обнаружили. А затем отправили умершего на экспертизу для выяснения причин смерти. Оказалось, что мужчина жил в этом доме и то ли ненадолго вышел из своей квартиры или, напротив, до нее не добрался.

К сожалению, случаи смерти на улице в Воронеже не редкость. Поэтому людям, страдающим опасными хроническими заболеваниями, при выходе из дома стоит проверять, захватили ли с собой лекарство на экстренный случай.