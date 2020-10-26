Именитый новичок воронежского «Факела» попал в сборную 17 тура ФНЛ

Неманья Пейчинович, совсем недавно пришедший "Факел", стремительно набирает форму. Фото: с сайта ФК "Факел"

Эксперты ФНЛ посчитали, что недавно пришедший в «Факел» серб Неманья Пейчинович, поигравший ранее и за московский «Локомотив» и за клуб элитного французского дивизиона «Ниццу», заслуживает включения в символическую сборную 17 тура.

Надо отметить, что в матче с самарскими «Крыльями Советов», еще совсем недавно выступавшими в Премьер-лиге и сохранившими почти полностью свой состав, уверенно сыграла вся линия обороны нашей команды. Ну а опытный Пейчинович играл роль дядьки-наставника. Гол гости забили лишь пенальти после нечаянного попадания мяча в руку одного из игроков «Факела». А в конце матча давление воронежцев позволило им добиться ничьей.

Пейчиновичу в символической сборной тура составили компанию:

вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь;

защитники Роман Локтионов из астраханского «Волгаря» (93 процента выигранных единоборств в матче со столичным «Спартаком-2»), Кирилл Гоцук из «Нижнего Новгорода» (уже шестое попадание в сборную тура);

полузащитники Дмитрий Воробьев («Волгарь» (Астрахань), Илья Петров и Данил Кленкин («Нефтехимик» (Нижнекамск), Александр Зотов («Енисей» (Красноярск), Алексей Горюшкин из ивановского «Текстильщика» (дубль и голевая передача в матче с ярославским «Шинником»);

нападающие Михаил Маркин из калининградской «Балтики» (дубль в игре с омским «Иртышом») и Амур Калмыков из московского «Торпедо».

Лучшим главным тренером 17 тура признали наставника «Енисея» Александра Алферова.