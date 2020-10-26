На воронежца, сбившего на «Хендэ Солярис» насмерть женщину на "зебре", завели дело

На 27-летнего воронежца завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств из-за гибели в ДТП 40-летней женщины.

Авария случилась 21 октября около 22.30 на ул. Новосибирской. Водитель «Хендэ Солярис», следовавший со стороны ул. Лебедева в направлении Ростовской, сбил на «зебре» женщину. Она погибла, а нарушитель скрылся, оставив место ДТП. Задержали его через несколько часов.

- Следователь назначил ряд судебных экспертиз, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.