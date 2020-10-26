В Воронежской области "Лада" на встречке столкнулась с "шестеркой": один погиб и двое ранены

фото 36.мвд.рф

25 октября в Россоши произошла авария, в результате которой три человека пострадали, один из которых затем скончался.

ДТП произошло около 17.40.

25-летний водитель «Лады 111740» выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2106. Обоих водителей и 69-летнего пассажира "шестерки" доставили больницу с травмами. Но через некоторое время 49-летний водитель ВАЗ-2106 умер.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".