Под Воронежем "Лада" влетела на встречке в КамАЗ

За 25 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 82 аварии, в восьми из них пострадали девять человек, двое погибли.

Около половины второго ночи на 646-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе 30-летний водитель «Лады 219070», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с полуприцепом.

Водитель легковушки умер от полученных травм на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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