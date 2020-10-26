К 26 октября число умерших от ковида воронежцев достигло 366

Утром 26 октября оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеваемости. За прошедшие сутки еще у 272 жителей региона подтвердили заражение ковидом. С начала наблюдений в регионе число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (способом ПЦР+) достигло 23 618.

Выписали за сутки 322 пациентов, поборовших болезнь, из них 315 - те, кому поставили диагноз по ПЦР+, остальные - кому поставили ковид по клинической картине (снимку КТ). С начала пандемии в Воронежской области выздоровели 23 369 пациентов.

К сожалению, за последние сутки пополнилась печальная статистика: умерли от осложнений ковида еще два пациента. Число летальных случаев в регионе достигло 366.