Дворец Ольденбургских показывает воронежцам выставку, посвященную Бунину

В Свитском корпусе дворцового комплекса Ольденбургских воронежцы могут посмотреть выставку «О счастье мы всегда лишь вспоминаем», посвященную 150-летию Бунина.

- Иван Бунин входит в число признанных классиков русской литературы. Но с ногие знают его исключительно как писателя, между тем, начинал он в качестве поэта, и сам считал себя в первую очередь поэтом. Выставка соединяет в себе пейзажную лирику Бунина и картины наших современников – участников Международного академического пленэра, проходившего в Рамони в сентябре 2017 года. Художники из разных городов России и Франции писали окрестности Рамони – каждый по-своему отразил на холсте свои впечатления. Полотна, написанные за 10 осенних дней, удивительно гармонируют со стихами, написанными Буниным более чем за сто лет до их создания, - отмечают в музее. Выставка также напомнит посетителям музея о том, что Иван Бунин высоко ценил принца Ольденбургского, как доброго, исключительно порядочного человека и глубоко скорбел о нем, когда Петр Александрович скончался. И очерк Бунина «Петр Александров» - один из очень немногих источников, рассказывающих о жизни принца Ольденбургского в эмиграции.