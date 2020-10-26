Завершается 10-й фестиваль «Воронеж многонациональный»

В столице Черноземья завершается фестиваль «Воронеж многонациональный». Заключительные мероприятия Х юбилейного форума пройдут с 26 октября по 4 ноября. Онлайн можно посмотреть гала-концерт лауреатов фестиваля, цикл мастер-классов по различным направлениям национального творчества, видеоролик «Воронеж многонациональный – 10 лет!».

В отборочных этапах фестиваля приняли участие 126 коллективов и исполнителей, а также 52 мастера, представляющие национальные традиции по различным направлениям.

В финале форума примут участие представители армянской, ассирийской, вьетнамской, грузинской, еврейской, китайской, коми, молдавской, русской, таджикской, туркменской, украинской и чувашской национальностей. Участники познакомят со своими песенными, танцевальными и инструментальными номерами, а также покажут мастер-классы, в которых продемонстрируют свои яркие самобытные ремесленные и бытовые традиции.

За 10 лет существования фестиваля культурное наследие своих народов представили 39 национальностей, 500 творческих коллективов, около 400 отдельных исполнителей, 250 мастеров-ремесленников.