Воронежский «Буран» победил фарм-клуб ЦСКА и поднялся вверх сразу на три строчки таблицы

Игроки"Бурана"радуются второй заброшенной шайбе, которая в итоге стала победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Все прогнозы опровергли хоккеисты «Бураны». Предматчевые расклады перед выездной игрой со столичной «Звездой» - фарм-клубом ЦСКА – однозначно были в пользу москвичей. Достаточно было посмотреть на турнирную таблицу ВХЛ, где «ураганные» обретались на последнем 26 месте с всего лишь с шестью очками, а столичные хоккеисты были восьмыми с 18-ю.

Однако ход первого периода показал, что игроки «Бурана» совсем не робели, а, напротив, смотрелись очень солидно. Причем превосходили молодых соперников прежде всего в быстроте и передвижений, и принятия решений. По такой игре гол Михаила Беляева на 14 минуте был закономерным.

Во второй 20-минутке хозяева усилили хватку, и «ураганные» им помогли перехватить инициативу, нахватав удалений. Впрочем, в меньшинстве игроки «Бурана» действовали очень собранно и дисциплинированно. А шайбу пропустили во многом случайно. Хоккейный снаряд после удачного для «Звезды» отскока в конце концов пришел на клюшку Леонида Климова, который точно бросил в дальний от нашего вратаря Даниила Исаева угол – 1:1.

Решающий третий период вновь остался за «Бураном». На 47 минуте «ураганные» показали хозяевам площадки, как нужно реализовывать численное преимущество. На розыгрыш большинства у наших хоккеистов ушло меньше десяти секунд. Классный пас из-за ворот замкнул Владислав Червоненко – 1:2.

Игрокам «Звезды» даже не удалось толком устроить финальный штурм ворот Исаева. Вратаря своего они на последней минуте, конечно, сняли, чтобы выпустить шестого полевого. Но тем самым только позволили «Бурану» окончательно снять все вопросы о победителе этого матча. Перехват, и Никита Лукин отправился на свидание с пустыми воротами. Естественно, он не промахнулся. Итог матча – 1:3. Сенсация!

«Буран» благодаря этой победе поднялся сразу на три места – с последнего на 23-е. Ижевскую «Ижсталь», у которой тоже восемь очков, воронежская команда опережает благодаря выигрышу в личной встрече.

Впереди у «ураганных» еще один матч на выезде – через два дня во вторник, 27 октября. На этот раз против «Динамо» из Московской области. Соперник тоже нелегкий. Динамовцы занимают 10 место – после 15 игр у них 17 очков. Матч начнется в 19.00.