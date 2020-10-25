ДТП на переезде в Воронежской области: поезд протаранил КамАЗ

фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В воскресенье, 25 октября, в 13.20 на перегоне Тулиново - Анна Лискинского региона ЮВЖД поезд на железнодорожном переезде врезался в КамАЗ. Водитель грузовика грубо нарушил правила переезда, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковое предупреждение, пытаясь проскочить перед составом.
В результате машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.
К счастью, по данным пресс-службы ЮВЖД, в результате аварии никто не пострадал. Нет повреждений и железнодорожной инфраструктуры. График движения поездов не изменился.
Юго-Восточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.