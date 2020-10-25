В мэрии Воронежа рассказали, что сделали дорожники на перекрытом виадуке в первую ночь

фото пресс-службы мэрии Воронежа

Как только остановилось движение автомобилей на виадуке у «Работницы», дорожники приступили к активным работам. Так, по данным мэрии, за первую ночь после перекрытия завершено строительство технологического моста и на нем смонтировали водопроводную трубу.

- К 0:45 на объекте все было готово: одна балка застрополена, вторая ждала своей очереди на балковозе. После прохождения поезда с вокзала, железнодорожники дали трехчасовое технологическое окно, - сообщили в пресс-службе.

Монтаж балок начался около часа ночи, а установку водовода завершили к трем часам. Работам не помешал даже сильный дождь, продолжавшийся до утра.

Напомним, в связи с «переключением» водоводов потребуется временное перекрытие воды жителям Центрального и части Ленинского района 28 октября с 12.00 до полуночи. Перед этим, 26 октября, новый водовод продезинфицируют и промоют, а 27 октября сотрудники водоканала возьмут пробы воды для лабораторного анализа.