Начало новой недели в Воронеже будет сухим и солнечным

Еще немного и леса станут прозрачными и серыми Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напоследок октябрь приготовил воронежцам подарок в виде отличной погоды, располагающей к прогулкам на свежем воздухе и наслаждению буйством красок.

В начале следующей недели в регионе установится солнечная погода без осадков. Вдобавок и довольно теплая для конца октября. Так, днем в понедельник и вторник, 26-27 октября, в Воронеже ожидается + 12. Ночью будет в районе 7-8 градусов выше нуля. В среду и четверг станет на градус прохладнее, заметно холоднее будут и ночи на 29 и 30 октября (около 4 градусов с плюсом).

В пятницу и субботу погоду подпортит дождь, но он не будет затяжным. Уже вскоре из-за туч выглянет солнце. Дневная температура в конце рабочей недели опустится до 10 градусов.

По-настоящему осенними и промозглыми будут выходные. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют дождь при 10 градусах тепла.