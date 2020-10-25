Воронежский «Буран» подписал контракт с известным защитником

«Ураганные» подписали контракт с 29-летним защитником Сергеем Кузнецовым, сообщили в пресс-службе ХК «Буран». Воспитанник челябинской школы хоккея перешел в воронежскую команду из новокузнецкого «Металлурга».

За долгую карьеру опытный защитник сменил уже девять клубов. Помимо знаменитой своей школой «Кузни», он играл в родном челябинском «Мечеле», «Мамонтах Югры» и «Югру» из Ханты-Мансийска, пензенском «Дизеле», ХК «Сочи», «Динамо» (Санкт-Петербург), ХК «Рязань» и карагандинскую «Сарыарку». Таким образом, «Буран» - уже десятая команда у Кузнецова.

25 октября «Буран» проведет матч на выезде с фарм-клубом ЦСКА – столичной «Звездой». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы – если «ураганные» занимают последнее 26 место (шесть очков после 11 игр), то ближайший резерв армейцев пока восьмой (18 очков в 15 матчах). Не исключено, что Кузнецов дебютирует уже сегодня. Игра начнется в 17.00.