После обращения в полицию воронежским охотникам начали возвращать деньги за неиспользованные путевки

Плату возвращают по заявительному принципу Фото: из архива «КП»

В этом году в связи с запретом охоты из-за угрозы пожаров воронежские охотники лишились возможности выехать в угодья. Но многие лишись еще и денег, оплатив путевку прямо перед выходом губернаторского постановления. Решать эту проблему каждому пришлось самостоятельно. Некоторые охотхозяйства без вопросов возвращали деньги за неиспользованные путевки. Но воронежцам, купившим путевки в областном обществе охотников и рыболовов, пришлось выбивать потраченные впустую средства с помощью полиции.

Так, один из охотников 2 октября приобрел путевку, а уже на следующий день стало известно, что постановлением губернатора охота запрещена по 23 октября. Когда мужчина попросил переписать в документе числа, то ему категорически отказали не только поменять даты, но и вернуть деньги за неиспользованную путевку, сославшись на то, что он имел право охотиться … целый день. И это при том, что стоит документ недешево.

В ответ на отказ со стороны администрации общества возмущенный гражданин вызвал полицию прямо в офис организации, где написал заявление.

Только после этого общество начало возвращать деньги за неиспользованные путевки на охоту в этом сезоне. Уточним, что для возврата платы необходимо написать заявление в свободной форме и передать в организацию.