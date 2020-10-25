За чрезмерно тонированные авто наказали 26 воронежцев

Воронежские госавтоинспекторы подвели итоги очередного рейда по тонированным автомобилям. За время проверки сотрудники полиции остановили на дороге более сотни автомобилей. На 26 водителей составили протоколы за нарушение требований к тонировке стекол.

Судьбу двух водителей будет решать суд: они не исполнили в установленный срок требование полиции о снятии тонировки.

Всего с начала года полицейские привлекли к ответственности 5825 водителей, управлявших автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами. Им вручили предупреждение с требованием устранить нарушение. В противном случае предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Полицейские напоминают, что тонировка снижает видимость, особенно в темное время суток, и зачастую становится причиной наезда на пешехода и столкновения автомобилей.