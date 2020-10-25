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Общество

За чрезмерно тонированные авто наказали 26 воронежцев

В Воронеже подвели итоги рейда
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские госавтоинспекторы подвели итоги очередного рейда по тонированным автомобилям. За время проверки сотрудники полиции остановили на дороге более сотни автомобилей. На 26 водителей составили протоколы за нарушение требований к тонировке стекол.

Судьбу двух водителей будет решать суд: они не исполнили в установленный срок требование полиции о снятии тонировки.

Всего с начала года полицейские привлекли к ответственности 5825 водителей, управлявших автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами. Им вручили предупреждение с требованием устранить нарушение. В противном случае предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Полицейские напоминают, что тонировка снижает видимость, особенно в темное время суток, и зачастую становится причиной наезда на пешехода и столкновения автомобилей.