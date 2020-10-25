Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре

СУСК по Воронежской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения накануне в сгоревшем доме в селе Шуриновка Богучарского района тел двух малолетних детей – мальчиков 4 и 7 лет. Напомним, здесь в субботу, 24 октября, сгорел жилой дом. На пепелище нашли два тела.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашивают свидетелей. Следователям предстоит выяснить, почему дети оказались одни дома.

Ход расследования контролирует лично руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит.