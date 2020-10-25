Еще шесть жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Воронежской области к воскресенью общее число заболевших коронавирусом жителей достигло 23 346. В этот день врачи зарегистрировали 269 новых случаев болезни. Эпидемия, по-прежнему, набирает обороты, и говорить о выходе на плато, похоже, еще рано. В федеральном списке регионов по количеству вновь выявленных случаев Воронежская область 25 октября занимает девятую строку.

Растет и количество жертв болезни. Сегодня в печальном списке появились еще шесть человек. Общее число погибших воронежцев с начала эпидемии – 364.

В то же время от болезни вылечились 220 наших земляков.