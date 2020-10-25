В Воронеже готовится к открытию сквер студотрядов

фото управы Ленинского района
В Воронеже недалеко от главного корпуса ВГУ по улице Плехановской обустраивают еще один сквер – Сквер студенческих отрядов. Создают его
специалисты управы Ленинского района совместно со студентами при поддержке департаментов экологии и архитектуры области.
Средства на реконструкцию – а это около 10 миллионов рублей – выделяют городской и областной бюджеты, а также грант Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.
- Проект рассчитан на два года. В этом году уложили плитку и проложили под необходимые коммуникации, - рассказали в управе. - В ближайшее время смонтировуют уличное освещение.
В следующем году здесь появится система автополива, обустроят газоны и установят малые архитектурные формы. Проведут в сквере дополнительное озеленение. Рассматривается вопрос установки памятника студотрядам.
На днях студенты занимались вертикальной планировкой будущих газонов, убирали мусор и опавшую листву.