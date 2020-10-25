В Воронеже готовится к открытию сквер студотрядов

фото управы Ленинского района

В Воронеже недалеко от главного корпуса ВГУ по улице Плехановской обустраивают еще один сквер – Сквер студенческих отрядов. Создают его

специалисты управы Ленинского района совместно со студентами при поддержке департаментов экологии и архитектуры области.

Средства на реконструкцию – а это около 10 миллионов рублей – выделяют городской и областной бюджеты, а также грант Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.

- Проект рассчитан на два года. В этом году уложили плитку и проложили под необходимые коммуникации, - рассказали в управе. - В ближайшее время смонтировуют уличное освещение.

В следующем году здесь появится система автополива, обустроят газоны и установят малые архитектурные формы. Проведут в сквере дополнительное озеленение. Рассматривается вопрос установки памятника студотрядам.

На днях студенты занимались вертикальной планировкой будущих газонов, убирали мусор и опавшую листву.