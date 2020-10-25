В Воронежской области «Фольксваген» снес дерево, водитель погибла

Пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи" Фото: из архива «КП»

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в 16.50 в субботу, 24 октября, в Семилукском районе на трассе «Воронеж-Луганск» погибла 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Фольксваген Гольф». По предварительным данным, водитель нарушила правила расположения машины на проезжей части дороги, а затем не справилась с управлением. В результате иномарка стала неуправляемой, вылетела в кювет с левой стороны и снесла дерево.

Водитель получила тяжелые травмы. На место аварии прибыла «скорая», которая забрала пострадавшую. Однако до больницы автомобилистка не доехала – скончалась в пути.

По факту аварии полицейские проводят проверку, выясняя обстоятельства и причины произошедшего.

Всего же за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 104 ДТП, из них 79 – в Воронеже. В 14 авариях пострадали 14 человек, двое погибли.