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Спорт

Воронежский «Факел» в концовке вырвал ничью у одного из лидеров ФНЛ

Наши футболисты сумели сравнять счет на 90 минуте
Олег ИВАНОВ
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После 17 игр воронежский «Факел» занимает 17 место

После 17 игр воронежский «Факел» занимает 17 место

Фото: с сайта ФК "Факел"

24 октября воронежский «Факел» на домашнем стадионе в рамках 17-го тура ФНЛ принимал одного из лидеров турнира, самарские «Крылья Советов». По прошествии чуть более 90 минут была зафиксирована боевая ничья - 1:1.

Первыми на 51 минуте матча отличились гости: лучший бомбардир «Крыльев Советов» и ФНЛ Сергеев с «точки» открыл счет в матче. Одиннадцатиметровый поставили после того, как мяч нашел руку Брызгалова в нашей штрафной площади.

Однако на 90 минуте очередной угловой у ворот самарцев принес успех воронежской команде. Максимов был расторопнее всех в штрафной «Крыльев Советов» и сравнял счет.

После 17 игр воронежский «Факел» занимает 17 место в турнирной таблице с 15 очками. К сожалению, это все еще зона вылета. До спасительного 16 места нашей команде не хватает 6 очков.