В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели нашли тела двух детей

На место ЧП выехали три пожарные машины Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение о пожаре в селе Шуриновка Богучарского района пришло 24 октября в 14:21. Очевидцы рассказали спасателям, что на улице 50 лет Победы загорелся небольшой жилой дом - размером 15х8м. Огонь разошелся по всей площади жилища.

На место ЧП выехали три пожарные машины. 11 человек боролись с огнем. Ликвидировать пожар удалось в 15:20. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела двух детей - мальчиков 4 и 7 лет.

Теперь следователям предстоит разобраться, с чего начался пожар и почему дети остались одни.