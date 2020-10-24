В Воронеже полностью закрыли движение по мосту по улице Ленина

Участок огородили Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

24 октября в 18.00, как и было обговорено ранее, полностью закрыли движение по мосту по улице Ленина. Рабочие поставили красно-белые блоки в начале и конце путепровода. Кроме того, на месте дежурит экипаж ДПС. Тем, кто не рассчитал свой маршрут заранее, приходится разворачиваться.

Ранее мы рассказывали, как будут проходить работы в ближайшее время. Ожидается, что уже к 6 ноября от моста ничего не останется.

Проехать по мосту теперь получится только в 2021 году Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

На время ремонта будет изменено движение автотранспорта и многих маршруток. Кроме того, с 1 по 6 ноября сменят вокзал двухэтажные поезда из Москвы, несколько другим будет и маршрут нескольких пригородных электричек.

Напомним также, что 27 октября жителям Центрального и части Ленинского районов нужно запастись водой.

И будем надеяться, что планы по открытию движения по мосту на улице Ленина в январе 2021 года сбудутся.