За два месяца до Нового года в Воронеже установили праздничную ель

А что думаете вы? Фото: СОЦСЕТИ

На парковке у гипермаркета по улице Шишкова, 72 появилась, пожалуй, первая большая новогодняя елка в Воронеже. Несмотря на то, что на календаре только 24 октября, праздничное дерево уже полностью собрали и даже нарядили. Впрочем, кажется, что местные организаторы уже ввели традицию готовится к Новому году за два месяца до него.

Ранее пресс-служба мэрии сообщила, что в новогоднюю ночь площади Ленина будет открыта для посещений до 6 часов утра. Напомним, в этом году площадь предстанет в виде сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

Для праздничного оформления площади частично используют элементы прошлогоднего убранства. А часть декораций изготовят дополнительно. Например, элементы для фотозон – «Сказочный город», «Сани Снежной королевы» и «Ледяной дворец».

Кстати, в прошлом году Воронеж попал в топ городов России с самыми высокими главными новогодними елками.