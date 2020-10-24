Воронежец перевел незнакомцу 170 тысяч рублей

25-летний воронежец, не задумываясь, принял звонок с неизвестного номера. Оказалось, что ему экстренно звонит сотрудник службы безопасности банка. У мошенников в целом стоит цель показать свой звонок максимально «экстренным» и важным.

Незнакомец напугал воронежца, что с его счета пытаются снять деньги. Горожанин, конечно же, захотел обезопасить банковский счет и продиктовал персональные данные. Тут же с его счета были списаны более 170 тысяч рублей.

Сотрудники полиции теперь разыскивают «банкира».