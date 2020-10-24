В Воронеже определили лучших представителей индустрии красоты

Нынешняя церемония, как и весь 2020 год, наверняка войдет в историю как нечто особенное Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В центре «Мой бизнес» наградили лауреатов премии «Золотые руки 2020». Победителям вручили Кубок Ассоциации индустрии красоты за достижения в бьюти-сфере, а также Благодарственное письмо от мэра Вадима Кстенина.

Нынешняя церемония, как и весь 2020 год, наверняка войдет в историю как нечто особенное. Индустрии красоты пришлось пережить непростой период. Из-за пандемии коронавируса предпринимателям пришлось переходить в онлайн, придумывать новые форматы и услуги - но они выстояли.

Награды для лучших Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Организатор - Ассоциация индустрии красоты - проводит премию уже третий год. Вице-мэр Людмила Бородина, будучи еще руководителем городского управления предпринимательства, поддержала создание премии для представителей бьюти-индустрии.

Вице-мэр Людмила Бородина поддержала создание премии для представителей бьюти-индустрии Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- На ваши плечи легла колоссальная ответственность не только за свой бизнес, который вы строили долгие годы, но и за свои команды. Мне бы очень хотелось, чтобы благодаря вашему примеру другие люди не опускали руки, боролись, оставались верны своему делу и становились лучшими, - подчеркнула Людмила Бородина.

В 2020 году лауреатами премии стали:

- в номинации «Лучший парикмахер 2020»: Гарбузова Наталья, учредитель, руководитель студии красоты «Кредо»;

- в номинации «Лучший мастер маникюра 2020»: Березнякова Эмма, руководитель студии маникюра «Модный маникюр»;

- в номинации «Лучший визажист 2020»: Смольянова Александра, судья секции визажа «СПКР»;

- в номинации «Лучшее предприятие оптово-розничной торговли 2020»: Васильева Надежда, учредитель и руководитель компании «Индустрия красоты»;

- в номинации «Лучшее предприятие бьюти – индустрии 2020»: студия красоты «ARS», руководитель Ахромеева Оксана;

- в номинации «Лучший учебный центр профессиональной подготовки 2020»: институт профессиональных технологий и сервиса «ФИЗ»;

- в номинации «Гордость региона»: компания «Runail Professional».