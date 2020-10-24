В Воронеже разыскали ушедшего из дома 8-летнего ребенка

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», что им удалось найти пропавшего 8-летнего Виктора Ч. Малыш еще 23 октября ушел из дома в Воронеже. Родственники не знали, куда ребенок мог уйти. Однако, к счастью, эта история завершилась благополучно.

Ранее благополучно кончилась история с исчезновением 11-летнего мальчика, ушедшего погулять 13 октября из дома на улице Лизюкова Коминтерновского района и не вернувшегося.

Школьника искали более трех суток. И вот 17 октября около двух часов дня в группе «Поисково-спасательный центр «Регион 36» ВКонтакте» появилась информация, что мальчика нашли, и он жив.