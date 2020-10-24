В Воронеже на территории частного дома нашли останки бойцов Великой Отечественной войны

Фото представителя поискового объединения «Дон» Кирилла Першина

В Воронеже 24 октября хозяева одного из частных домов по переулку Веры Фигнер во время работ на огороде наткнулись на остатки амуниции времен Великой Отечественной войны, запчасти от оружия и кости. Вызвали поисковиков. В 9.00 к расчистке приступила группа поискового объединения «Дон».

В этих местах бои шли в 1942-1943 годах. Владельцы частного дома не первый раз сталкиваются с подобными находками.

- Через дежурного воронежского МВД нам сообщили, что обнаружены останки одного человека. Когда начали расчищать, не могли понять, почему руки и ноги расположены столь необычно. Оказалось, что на данном участке лежат два бойца, - рассказал «КП-Воронеж » представитель поискового объединения «Дон» Кирилл Першин. - Впечатление такое, что бойцы были раздеты. Такое бывало. Рядом с ними практически нет пуговиц. Каска - одна на двоих. Удалось найти гильзы, патроны, остатки от гранат - это все не опасно. Также был найден химический карандаш. Это дает надежду, что бойцы могли что-то успеть записать.

Фото представителя поискового объединения «Дон» Кирилла Першина

Кости удалось поднять. Если под останками будут обнаружены какие-либо личные вещи или медальоны, возможно, удастся установить личности погибших. Тогда появится возможность найти родственников красноармейцев.

Пока же останки поступят на хранение в поисковое объединение до следующего братского захоронения.