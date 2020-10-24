В воронежской больнице рассказали, как провели 201 день в борьбе с коронавирусом

instagram пресс-службы регионального департамента здравоохранения

В воронежской БСМП №8 сегодня развернуто больше всего коек для пациентов с коронавирусом. Именно в ведение этого медучреждения находится новый инфекционный центр на улице Ростовской.

24 октября в instagram пресс-службы регионального департамента здравоохранения рассказали, как в БСМП N8 уже 201 день борются с новой коронавирусной инфекцией. За это время в больницу поступило 4590 пациентов, из них выписали 3517 человек, умерло 160.

Врачи вылечили 15 беременных и родильниц. Сегодня в медучреждении проходят лечение 626 пациентов.

Ранее мы сообщали о последней статистике по ситуации с коронавирусом в Воронежской области.