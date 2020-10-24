В Воронеже поймали мошенницу, обманывавшую людей в соцсетях

29-летняя жительница Калачеевского района в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже игрового спортивного комплекса. Женщина договорилась с продавцом и перевела ей 5678 рублей в качестве оплаты. Та же пообещала, что доставит комплекс по указанному адресу, но больше на связь так и не вышла.

Мошенницу задержали на улице Туполева в Воронеже. Ею оказалась 36-летняя местная жительница.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая находится в изоляторе, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.