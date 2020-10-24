В Воронежской области к 24 октября умерли еще 12 человек от коронавируса

За последние 24 часа увечилось и количество выздоровевших - до 22 892
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19 достигло 23 077. То есть за последние сутки выявлено 265 новых случаев заражения. Об этом 24 октября сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
За последние 24 часа увечилось и количество выздоровевших - до 22 892. Из них 19 784 тех, кому изначально диагноз поставили именно методом ПЦР+. Соответственно за сутки прибавился 231 выздоровевший пациент (из них 180 - по ПЦР+).
Выросло и число тех, кто не смог победить болезнь. От COVID-19 умерли уже 358 человек. То есть за последние сутки зафиксировано 12 смертей.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, вводящий новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.