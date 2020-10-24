В Воронежской области 83-летняя пенсионерка попала под колеса грузовика «Мерседес»

23 октября в Бобровском районе примерно 5:40 под колеса автомобиля «Мерседес-Бенц Спринтер» попала пожилая женщина. 83-летняя местная жительница из-за полученных травм, скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудника полиции предстоит установить, что 83-летняя старушка делала на 597 километре автодороги М-4 «ДОН». И как случилось так, что 48-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Спринтер» не заметил на пешехода. Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 98 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах - 3, в районах области – 22. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека, один человек погиб.

Ранее мы писали, что в Воронеже водитель «БМВ» сбил насмерть мужчину.