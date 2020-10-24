В Воронеже 68% автомобилистов пользуются машиной ежедневно

Для 90% воронежцев личный автомобиль - базовая необходимость. Предметом роскоши, от которого можно отказаться, машину назвали только 10% респондентов. Таковы результаты опроса, проведенного Авито Авто.

Свыше 65% жителей нашего города, участвовавших в опросе, не готовы отказаться от личного автомобиля даже при возможности постоянно пользоваться такси или каршерингом.

- В Воронеже, как и в целом по стране, большинство (68%) участников опроса указали, что пользуются личным автомобилем практически ежедневно, - отмечают эксперты.

Еще 8% респондентов используют персональный транспорт только в выходные. 2% - только по будням.

6% опрошенных используют машину несколько раз в месяц, 5% - один раз в месяц и реже.

Так почему же именно личный автомобиль в нашем городе - базовая необходимость? Можно было выбрать несколько вариантов.

В опросе 59% указали, что другие способы передвижения недостаточно комфортны. 41% воронежцев автомобиль необходим им из-за частых поездок на дачу, 41% респондентов указали, что часто ездят в путешествия.

Для 45% причина в том, что работа находится далеко от дома. Еще 44% опрошенных указали, что автомобиль им необходим из-за детей.

14% говорят, что проживают на территории с плохой транспортной доступностью. 34% опрошенных указали, что автомобиль им нужен, чтобы помогать пожилым родственникам.

Также 29% респондентов отметили, что считают любые типы транспорта, кроме личного автомобиля, недостаточно безопасными. Для 12% респондентов автомобиль – инструмент заработка, еще 13% опрошенных автомобиль необходим из-за затрудненной личной мобильности.