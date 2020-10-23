Диспетчеру, из-за халатности которого в Воронежской области насмерть замерзла девочка, смягчили приговор

22 октября Воронежский облсуд смягчил приговор диспетчеру службы «112», из-за халатного бездействия которого в марте 2019 года замерзла в лесу под Борисоглебском заблудившаяся школьница. Напомним, Грибановский райсуд в августе 2020 года признал 55-летнего мужчину виновным и назначил ему в качестве наказания сначала два года условно, а потом приговорил обвиняемого к принудительным работам. Теперь облсуд отменил наказание принудительными работами, оставив мужчине условный срок. Кроме того, в течение этих двух лет осужденный не сможет работать в диспетчерской службе.

Напомним, трагедия произошла в начале марта 2019 года под Борисоглебском. Около полуночи в службу 112 позвонила девочка и попросила помощи, поскольку заблудилась. Звонившая описала, что находится на понтонном мосту. Диспетчер первоначально послал по вызову «скорую», однако медики не смогли обнаружить место и девочку. Несчастная в период до часу ночи звонила еще семь раз в службу 112, телефон разряжался на холоде очень быстро, звонки срывались, девочка молила о помощи, успев сказать «пожалуйста». Но диспетчер посчитал вызовы розыгрышем и спасателей на помощь ей не отправил.

Через два дня девочку нашли в лесу мертвой - она замерзла на морозе. Диспетчера обвинили в халатности, ведь по сигналу телефона (а девочка звонила с одного и того же номера) сотовая компания могла отследить координаты места, с которого поступал вызов, и туда можно было отправить спасателей. Суд посчитал виновным диспетчера, поскольку первый разговор с девушкой, представленная ею информация и характер ее подачи - сбивающееся дыхание, интонации, речевые затруднения, многократные звонки с одного номера и из того же места, произнесение слова «пожалуйста» - при изложенных обстоятельствах воспринимать иначе, чем как просьбу о помощи, было нельзя.