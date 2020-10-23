В Воронежской области 16 сельсоветов незаконно требовали с жителей данные паспортов

Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры обнаружили множество нарушений жилищного законодательства в районе.

- В администрациях 16 сел жители вместе с заявлением по вопросам теплоснабжения обязаны были предоставлять копию страниц паспорта, содержащих данные о фамилии, имени, отчестве и адресе регистрации, что недопустимо, потому что не предусмотрено законом, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Органы местного самоуправления не приняли нормативный правовой акт, регламентирующий порядок участия в работе комиссии собственника жилья, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации. Это может привести к ущемлению прав людей, чье жилье повреждено, и их участии в работе этой комиссии. Для оперативного рассмотрения обращений жителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного самоуправления семи сел назначили должностных лиц, которые длительное время не работают в администрациях.

Также выявили нарушения порядка представления ответа заявителям по вопросам ЖКХ.

Прокуратура потребовала от глав администраций 17 сел устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.