Литературный музей приглашает воронежцев на лекции и спецпроекты в честь юбилея Бунина

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Воронежский литературный музей подготовил цикл мероприятий посвященных 150-летию нашего прославленного земляка Ивана Бунина, который родился 22 октября.
В здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) открылась художественно-документальная выставка «Иван Бунин. Возвращение на родину». Посещение выставок в литературном музее осуществляется по предварительной записи по телефону 280-21-24. Обязательно в маске.
Кроме того, в ближайшие дни запланированы лекции, презентации, спецпроекты.
28 октября пройдет онлайн-презентация каталога бунинской коллекции из фондов музея имени Никитина «По следам писательской судьбы: Бунин и его окружение».
29 октября состоится онлайн-презентация научного издания «Бунинский Воронеж: хроника событий (1870 -2020)».
30 октября приглашают на онлайн-лекцию «Чуткий к запахам, жадный до них»: картина чувственного восприятия мира в прозе Бунина».
Видео трансляции онлайн событий будут опубликованы на официальном сайте музея в разделе «Видеопрограммы».