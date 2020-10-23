Литературный музей приглашает воронежцев на лекции и спецпроекты в честь юбилея Бунина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский литературный музей подготовил цикл мероприятий посвященных 150-летию нашего прославленного земляка Ивана Бунина, который родился 22 октября.

В здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) открылась художественно-документальная выставка «Иван Бунин. Возвращение на родину». Посещение выставок в литературном музее осуществляется по предварительной записи по телефону 280-21-24. Обязательно в маске.

Кроме того, в ближайшие дни запланированы лекции, презентации, спецпроекты.

28 октября пройдет онлайн-презентация каталога бунинской коллекции из фондов музея имени Никитина «По следам писательской судьбы: Бунин и его окружение».

29 октября состоится онлайн-презентация научного издания «Бунинский Воронеж: хроника событий (1870 -2020)».

30 октября приглашают на онлайн-лекцию «Чуткий к запахам, жадный до них»: картина чувственного восприятия мира в прозе Бунина».

Видео трансляции онлайн событий будут опубликованы на официальном сайте музея в разделе «Видеопрограммы».