Маршакфест откроет "Золушка" Воронежского ТЮЗа

"Золушка" Воронежского ТЮЗа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 октября стартует VI фестиваль "Маршак". В этом году он впервые проходит в онлайн формате - из-за сложной эпидситуации с коронавирусом. Откроет детский театральный форум спектакль Воронежского ТЮЗа «Золушка» в постановке московского режиссера Нины Чусовой. Напомним, премьера «Золушки» состоялась на прошлом Маршакфесте.

Прямую трансляцию спектакля зрители смогут увидеть на портале Культура.РФ в 16.00 (ссылку можно найти на сайте фестиваля на страничке спектакля в разделе «Программа»). Видео будет доступно к просмотру еще сутки.

Кроме того, в программе VI Маршауфеста:

25 октября в 11.00 - «Солнце на веревочке», Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой (Москва). 6+

14.00 - Лекция Натальи Лучкиной «Как говорить на сложные темы в театре?»

26 октября в 11.00 - «Тоня Глиммердал», Первый театр (Новосибирск). 8+

27 октября в 11.00 - «Волшебная мельница Сампо», Театриум на Серпуховке (Москва). 6+

28 октября в 11.00 - «Ваня Датский», Московский детский театр теней (Москва). 8+

29 октября в 11.00 - «Сны Пиросмани», Упсала-Цирк (Санкт-Петербург). 6+

30 октября в 11.00 - спектакль + мастер-класс «Эльфийские сказки». Студия Т (Москва). 5+

14.00 - мастер-класс Андрея Афонина «Как поставить особый/инклюзивный спектакль?»

31 октября в 11.00 - «Золушка», Ростовский молодежный театр (Ростов-на-Дону). 6+

Трансляции всех спектаклей можно посмотреть бесплатно.