Новым начальником воронежского «Факела» стал бывший арбитр ФИФА

Игорь Егоров. Фото: с сайта ФК "Факел"

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров подписал контракт с «Факелом». Экс-судья усилил административный штаб клуба. Игорь Вячеславович занял должность начальника команды.

52-летний Игорь Егоров в молодости сам играл в футбол. Во времена заката СССР он выступал за Химик (Дзержинск) – 1986-1987 и 1990 гг.; «Локомотив» (Нижний Новгород) – 1990 г.

В 1995 году начал карьеру судьи. С 2001 года стал работать на матчах высшего дивизиона нашего футбола. В большинстве игр в судейской бригаде с Егоровым работали ныне покойный наш земляк Владислав Ходеев и Андрей Малородов из Саратова.

В 2006 и 2007 годах Егоров становился победителем конкурса «Золотая мантия», проводимого газетой «Спорт-Экспресс». Последнюю встречу отсудил 27 апреля 2012 года.

Затем Игорь Егоров работал спортивным директором в клубах: «Волга» (Нижний Новгород) – 2012-2013 гг., «Анжи» (Махачкала) – 2017 г., «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) – 2019 г.; вице-президентом ФК «Нижний Новгород» – 2012 г.; начальником команды ФК «Енисей» (Красноярск) – 2017-2019 гг.