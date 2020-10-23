Воронежский театр оперы и балета из-за коронавируса отменил спектакли до середины ноября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр оперы и балета с 23 октября и по 13 ноября отменил показ спектаклей. Виной всему - неблагоприятная эпидситуация по коронавирусу.

- Руководство театра приняло решение пересмотреть репертуарную афишу в октябре и ноябре - в целях профилактических мер по снижению рисков распространения инфекции, - сообщили в Воронежском ТОБ. - Пока труппа будет работать над творческими проектами и подготовкой к премьере балета "Продавец игрушек".

Итак, отменили спектакли:

«Севильский цирюльник» 23 октября

«Юнона» и «Авось» 24 октября и 7 ноября

«Веселая вдова» 25 октября

«Маэстро Дунаевский» 28 октября

«Здрасьте, я Ваша тетя!» 29 октября и 13 ноября

«Анюта» 30 октября «Трубадур»

31 октября «Сильва» 1 ноября

«Василий Теркин» 5 ноября

«Граф Люксембург» 6 ноября

«Паяцы» 8 ноября

Чтобы вернуть билеты:

- приобретенные в кассе театра - также возвращаются в театральную кассу (пл. Ленина, 7). Если покупка была оплачена картой, ее необходимо иметь при себе. Телефон +7(473)255-39-27.

- купленные по интернету у официального билетного агента театра bezantrakta.ru - правила возврата билетов опубликованы на официальном сайте сервиса.