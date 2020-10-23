Воронежский театр оперы и балета из-за коронавируса отменил спектакли до середины ноября

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Театр оперы и балета с 23 октября и по 13 ноября отменил показ спектаклей. Виной всему - неблагоприятная эпидситуация по коронавирусу.
- Руководство театра приняло решение пересмотреть репертуарную афишу в октябре и ноябре - в целях профилактических мер по снижению рисков распространения инфекции, - сообщили в Воронежском ТОБ. - Пока труппа будет работать над творческими проектами и подготовкой к премьере балета "Продавец игрушек".
Итак, отменили спектакли:
«Севильский цирюльник» 23 октября
«Юнона» и «Авось» 24 октября и 7 ноября
«Веселая вдова» 25 октября
«Маэстро Дунаевский» 28 октября
«Здрасьте, я Ваша тетя!» 29 октября и 13 ноября
«Анюта» 30 октября «Трубадур»
31 октября «Сильва» 1 ноября
«Василий Теркин» 5 ноября
«Граф Люксембург» 6 ноября
«Паяцы» 8 ноября
Чтобы вернуть билеты:
- приобретенные в кассе театра - также возвращаются в театральную кассу (пл. Ленина, 7). Если покупка была оплачена картой, ее необходимо иметь при себе. Телефон +7(473)255-39-27.
- купленные по интернету у официального билетного агента театра bezantrakta.ru - правила возврата билетов опубликованы на официальном сайте сервиса.