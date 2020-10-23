Воронежца ограбил незнакомец с улицы, которого он пригласил домой выпить

Не пейте, с кем попало! Иначе можете стать жертвой ограбления. Как 49-летний воронежец.

Он на ул.Пешестрелецкой познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в гости. Выпивали. А потом поругались. Новый знакомый несколько раз ударил хозяина квартиры, а потом угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон и 2 000 рублей.

По приметам подозреваемого быстро задержали. 34-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, признался, что телефон продал, а деньги потратил.

За грабеж ему светит до семи лет лишения свободы.

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