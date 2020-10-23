В Воронеже гаишники два дня будут дежурить у переходов на оживленных дорогах

Лихачам на заметку: если вас поймают на нарушении правил на "зебре", придется раскошелиться на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Фото: из архива «КП»

23 и 24 октября в Воронеже экипажи ДПС будут дежурить возле нерегулируемых пешеходных переходов на участках дорог с интенсивным движением. В региональном ГУ МВД решили послать их следить за соблюдением правил из-за участившихся случаев, когда людей сбивают прямо на «зебре». Последнее подобное ДТП случилось на улице Новосибирской 21 октября: погибла женщина.

В региональной ГИБДД напоминают: водителям при подъезде к «зебре» нужно снижать скорость и пропускать пешеходов. Иначе им грозит штраф: от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Не говоря уже об уголовной ответственности, если под колеса попадет человек. А пешеходы в свою очередь для своей же безопасности при переходе дороги должны чаще глядеть по сторонам.