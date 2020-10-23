Воронежцы смогут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском кибердиктанте

Воронежцев приглашают проверить свою финансовую IT-грамотность на Всероссийском кибердиктанте. Акция, приуроченная к Всероссийской неделе финансовой грамотности, пройдет с 24 октября по 1 ноября. Текст диктанта составил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России. И в нем

Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на школьников 12-17 лет, другой - на взрослых. Тесты позволят проверить свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты, например, онлайн-платежи или приложения банков, а также распознавать уловки мошенников.

Диктант проходит на платформе RUNET-ID, для участия необходимо зарегистрироваться.

Каждый участник может подготовиться к тестированию, используя образовательные материалы в разделе «Знания», а после завершения кибердиктанта, начиная со 2 ноября, участники смогут узнать результаты и провести работу над ошибками.